Ragusa, cenano senza pagare: è accaduto in un ristorante giapponese

Attualità

La malsana moda comincia a imperversare pure sul territorio ibleo

“Ieri a cena siete andati via senza saldare l’importo della vostra cena. Vi chiediamo gentilmente di recarvi al più presto nel nostro ristorante per saldare la somma dovuta. Si fa riferimento a 3 persone. In caso contrario, saremo costretti a intraprendere le azioni necessarie per tutelare i nostri diritti. Confidiamo in una rapida risoluzione della situazione. Grazie per la collaborazione”.

Quanto sopra si legge nella pagina Fb di un ristorante giapponese di Ragusa. Purtroppo negli ultimi anni sono in aumento i casi di persone che dopo aver cenato lasciano il locale senza passare dalla cassa. E’ quanto accaduto anche nel capoluogo ibleo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA