Ragusa, centro storico superiore penalizzato a Capodanno: Poidomani (FdI) lamenta scelte infelici

Attualità

"Il Comune ci spieghi il perché di questa decisione"

“Questa amministrazione comunale continua a stupirci. In negativo. Nell’anno in cui è stato organizzato il Capodanno a Ibla, si preferisce penalizzare Ragusa centro. E vorremmo che qualcuno ci spiegasse perché”. E’ il tenore della lamentele che arriva dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia che, attraverso il coordinatore, Luca Poidomani (nella foto), fa sentire la propria voce di dissenso rispetto a scelte che penalizzano le attività ricettive del centro storico superiore.