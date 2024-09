Ragusa, cerca di mandare in frantumi la vetrata di un esercizio commerciale in centro storico: denunciato un 24enne marocchino

Cronaca

Dopo che si era dato alla fuga, l'uomo è stato individuato all'interno di un parcheggio sotterraneo

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, nella serata di domenica 22 settembre, durante l’espletamento di un servizio appositamente predisposto, finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione e in danno di esercizi commerciali, hanno deferito in stato di libertà un 24enne di origini marocchine, resosi responsabile del tentativo di furto all’interno di un locale, del danneggiamento dello stesso e di resistenza a pubblico ufficiale.

La segnalazione alla centrale operativa dell’Arma è giunta da un dipendente della limitrofa Prefettura, il quale nel corso della serata aveva udito rumori sospetti provenienti dalla Galleria Maione; lì, infatti, il 24enne aveva tentato di mandare in frantumi una vetrata, attraverso il lancio di un grosso masso, per riuscire ad introdursi nella galleria.

La pattuglia dei carabinieri immediatamente intervenuta, grazie alla descrizione di alcuni testimoni, è riuscita ad individuare l’autore del gesto, che nel frattempo si era dato alla fuga. Dopo poco questi veniva intercettato all’interno di un parcheggio sotterraneo, nascosto sotto un’autovettura e, nelle operazioni di arresto, opponeva resistenza all’intervento dei militari colpendoli con calci e spintoni.