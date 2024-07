Ragusa, cerimonia per l’innalzamento della bandiera Spighe Verdi

Attualità

L'appuntamento è in programma mercoledì nella frazione rurale di San Giacomo

Mercoledì 31 luglio, alle 9, si svolgerà la cerimonia d’innalzamento della bandiera Spighe Verdi, presso la rotatoria principale di San Giacomo, conferita anche quest’anno al Comune di Ragusa.

Il prestigioso riconoscimento è assegnato ai comuni rurali che hanno saputo mettere in atto politiche di gestione sostenibili del territorio, favorendone lo sviluppo socio-economico e la qualità della vita. Un percorso virtuoso con una riconferma di successo.