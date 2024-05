Ragusa, che fine ha fatto il concorso di idee per riqualificare le piazze Solferino e Lupis?

Ragusa

L'interrogativo è stato sollevato dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia che si era già occupato della questione nel recente passato

“Sono già trascorsi sei mesi dalla presentazione del nostro atto di indirizzo con cui chiedevamo un concorso di idee per riqualificare Piazza Solferino e Piazza Lupis. Nella seduta dell’11 dicembre 2023, il consiglio comunale ha approvato l’atto di indirizzo che, nella sua versione originale prevedeva un concorso di idee, stralciato ed emendato dalla maggioranza con un generico “ascolto dei cittadini”.” E’ quanto rileva in una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.