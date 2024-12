Ragusa, Chiavola (Pd): “Basta con i botti di Capodanno. Il Comune intervenga in maniera decisa”

Attualità

La presa di posizione del consigliere comunale su una questione controversa e dibattuta

Il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola (nella foto), interviene per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione municipale, e allo stesso tempo della comunità cittadina, la necessità di predisporre un adeguato divieto riguardante i fuochi d’artificio, petardi e botti di vario genere nell’imminenza della festività di Capodanno.

“Abbiamo tutti ormai acquisito consapevolezza – chiarisce Chiavola – di come siano evidenti i rischi e i pericoli derivanti dall’uso di fuochi d’artificio e petardi di vario tipo, soprattutto in occasione di queste festività. La consuetudine di fare le celebrazioni con il lancio di petardi e botti di vario tipo è alquanto anacronistica a fronte dei danni arrecati alle persone, agli animali e all’ambiente. Soprattutto per gli animali, anche nelle nostre zone, i botti sono un costante problema perché li temono in maniera evidente sino a determinare dei veri e propri traumi, in città come nelle campagne. Prenderemo sicuramente atto, tra breve, dell’ordinanza emanata dal sindaco che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino nel periodo interessato però ritengo indispensabile che, così come messo in rilievo in altri Comuni siciliani, si compia un ulteriore passo in avanti per tutelare l’incolumità e la sicurezza di persone e animali, e, altresì, prevenire danni al nostro patrimonio artistico e ambientale. Ecco perché sollecito il Comune di Ragusa a predisporre un divieto generalizzato su tutto il territorio comunale dei fuochi d’artificio delle categorie interessate così come degli articoli pirotecnici specifici. E’ indispensabile, altresì, che possano essere avviate campagne di sensibilizzazione sui rischi e sui danni connessi all’uso di questi oggetti, rivolte all’intera comunità. E’ una questione di civiltà e dobbiamo farci trovare pronti non solo impedendo l’acquisto ma inibendo pure la vendita. Ci chiediamo, a questo punto, in che modo si interverrà per fare rispettare l’ordinanza in questione”.

