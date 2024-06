Ragusa, Chiavola (Pd): “Vegetazione spontanea da monitorare in prossimità dei monumenti Unesco”

Attualità

Il caso delle fronde che rischiano di finire su corso Mazzini a due passi dalla chiesa di Santa Maria delle Scale

“Ragusa ha una grande responsabilità nei confronti del proprio patrimonio monumentale, da salvaguardare per tramandare quello che i nostri padri ci hanno fatto ereditare. Altra responsabilità anche nei confronti dei visitatori che, provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, ci vengono a trovare in questo periodo di fine primavera. Ecco perché risultano incomprensibili gli stati indecorosi in cui si trovano alcune zone vicino alle aree Unesco. Frutto di disattenzione, certamente. Ma proprio per questo è opportuno sottoporli all’attenzione dell’amministrazione comunale e, in particolare, degli assessorati competenti affinché si intervenga”.