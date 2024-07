Ragusa, Chiavola (RiM): “Tensione in centro storico sempre alle stelle”

Attualità

L'esponente di Ragusa in Movimento: "Serve una risposta esemplare per disancorarsi da questa situazione critica"

“La tensione in centro storico a Ragusa è sempre alle stelle. I buoni propositi, fino a questo momento, a poco sono valsi. La spedizione punitiva ai danni di un cittadino bangladese, ultimo caso di cronaca in ordine di tempo, testimonia, se ancora ce ne fosse di bisogno, che chi vive il centro storico lo fa senza rispetto per le regole e senza alcun timore reverenziale per chi dovrebbe tutelare la comunità. Bene abbiamo fatto, nei giorni scorsi, come Fratelli d’Italia, con il coordinamento cittadino, a effettuare una raccolta firme che sono state poi consegnate al sindaco. Il tema è pressante. Occorre intervenire in maniera dura. E, certo, la nostra città non può farsi tenere sotto scacco da quattro incivili e riottosi alle norme che pretendono di dettare legge. Serve una risposta esemplare”.