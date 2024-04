Ragusa, chiude al traffico la via Aldo Moro per cinque giorni

attualità

Il provvedimento a partire da oggi per consentire la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato

Per consentire la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato, in via Aldo Moro all’altezza del civico 82, è stata predisposta la chiusura al traffico della predetta via nel tratto compreso tra la via Enrico Mattei e la via San Marino, dalle 9 di oggi, 22 aprile, sino alle 18 di venerdì 26 aprile. La chiusura al transito sarà segnalata in loco da apposita segnaletica.

