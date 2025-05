Ragusa, chiusura dell’anno catechistico. Che festa al duomo di San Giorgio

Società

L'appuntamento in occasione dei festeggiamenti patronali tuttora in corso

E’ sempre un momento molto emozionante quello che, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giorgio martire, segna la chiusura dell’anno catechistico. Un evento che il parroco del duomo, il sacerdote Giuseppe Antoci, avendo avviato il proprio cammino pastorale in questo ruolo da qualche mese, ha potuto seguire per la prima volta, dicendosene particolarmente entusiasta. Ancora una volta la comunità parrocchiale ha messo in evidenza tutta la propria unione, la propria forza di gruppo, con una serie di momenti che, caratterizzati da giochi di vario tipo, sono riusciti a coinvolgere i più piccoli, i ragazzini del catechismo. L’appuntamento è stato ospitato nel campetto di Santa Maria La Nova dove, subito dopo i giochi, si è tenuta l’agape fraterna anche in questo caso sotto il segno del glorioso patrono della città. Oggi, intanto, si prosegue con gli altri appuntamenti previsti dal programma delle celebrazioni.