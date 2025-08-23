Ragusa, cimitero senz’acqua? Il consigliere Mauro denuncia. Ma l’autobotte inviata da Iblea Acque torna indietro perché la cisterna era già piena

Attualità

Il caso sollevato oggi all'ora di pranzo sembra fosse già stato risolto nelle precedenti ore. Ma la polemica continua

Disservizi consueti al cimitero (nella foto) di Ragusa manca l’acqua, disagi per i cittadini in visita che non possono nemmeno riempire una bottiglia per mettere l’acqua nei vasi per i fiori, servizi igienici con problemi di carattere igienico sanitario e disagi per gli anziani, problemi anche per i commercianti che vendono fiori all’esterno del cimitero che vedono insidiati i loro introiti con i fiori non venduti che rischiano di perdersi.A mettere in evidenza l’ennesima criticità che coinvolge settori del comune di Ragusa è il consigliere comunale Gaetano Mauro che sottolinea “l’incapacità dei responsabili comunali di venire a capo anche delle criticità più semplici da risolvere. Per i benpensanti sarebbe logico che non si arrivasse ai serbatoi vuoti, qualcuno dei servizi cimiteriali dovrebbe e potrebbe preoccuparsi in tempo di evitare di arrivare ai rubinetti asciutti”.

Ma è lo stesso consigliere Mauro a denunciare un particolare di più rilevante gravità: “Pare che gli uffici comunali preposti a risolvere la problematica abbiano incontrato notevoli difficoltà a mettersi in contatto con Iblea Acque per chiedere l’invio di una autobotte, il che impone un immediato intervento dell’assessore per venire a capo della situazione: viene da pensare che se anche gli uffici comunali hanno difficoltà a mettersi in contatto con Iblea Acque, maggiori saranno le difficoltà per il comune cittadino”.