Ragusa, Claudio Vindigni argento al campionato italiano di beach bocce

Prestigioso risultato ottenuto dall'alfiere dell'Iblea Bocce

La Sicilia torna protagonista sulla sabbia tricolore grazie a Claudio Vindigni (nella foto il primo da destra), atleta dell’Iblea Bocce, che conquista una splendida medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Beach Bocce disputati a Roma. Per il giocatore ragusano si tratta di un risultato di grande prestigio, frutto di un percorso impeccabile che lo ha visto superare, passo dopo passo, le insidie di una competizione tra le più spettacolari del panorama nazionale.

In due intense giornate di gare, Vindigni ha affrontato prima la fase preliminare, ottenendo l’accesso alle eliminatorie con autorità. Una volta dentro il tabellone principale, il siciliano ha saputo mantenere sangue freddo e precisione, eliminando avversari di spessore e conquistando una meritata finale. Ogni partita è stata una prova di carattere, confermando la crescita tecnica e mentale dell’atleta ibleo.

La sfida decisiva per il titolo tricolore lo ha messo di fronte a Francesco Rotondi, già campione italiano in carica e punto di riferimento della specialità. Nonostante un avvio combattuto, Vindigni ha dovuto arrendersi di fronte alla maggiore esperienza dell’avversario, che si è imposto 12-5, confermandosi ancora una volta il numero uno d’Italia. Per il siciliano resta però un argento dal valore enorme, che testimonia il suo talento e la sua capacità di competere ai massimi livelli.