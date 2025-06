Ragusa, “Coltiviamo l’Italia” sbarca anche nel capoluogo ibleo

Attualità

E' organizzata dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera e si terrà venerdì alle 18 al Savini

Continua il viaggio per l’Italia dell’iniziativa ‘Coltiviamo l’Italia’, organizzata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. Tappa il 6 giugno alle 18, a Ragusa presso il Savini bar. Numerosi e qualificati gli interventi previsti, a cominciare dal responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura di FdI, avv. Gabriella Regalbuto, il commissario regionale del partito, on.le Luca Sbardella, il vicecapogruppo Fdi al Senato, sen. Salvo Sallemi, il capogruppo di FdI all’Assemblea regionale siciliana, on.le Giorgio Assenza, il presidente della Commissione Agricoltura al Senato, sen. Luca De Carlo, il capogruppo di FdI in commissione Agricoltura al Senato, sen. Salvo Pogliese, il capogruppo di FdI Commssione Agricoltura alla Camera dei Deputati, on.le Marco Cerreto e il responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito, il deputato on.le Aldo Mattia. Nel corso dell’incontro si farà il punto sui provvedimenti del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del Governo Meloni, a sostegno dell’agricoltura negli ultimi due anni e mezzo.