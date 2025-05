Ragusa, come salvare le colture di pomodoro: arriva il nuovo progetto

Attualità

Illustrati i contenuti di Bio pathogens management

Un progetto di ricerca con la finalità di inserire tra le pratiche colturali l’impiego della disinfestazione biologica del terreno nelle colture protette di pomodoro e di mettere a punto la modalità con la quale sarà possibile ottenere i migliori riscontri dal trattamento anche nell’ottica di risultati a medio e lungo termine che si possono realizzare solo con il decremento della popolazione patogena e attraverso la modifica delle relazioni ecologiche e antagoniste della componente microbica presente nel terreno. E’ il senso di “Bio pathogens management”, finanziato dal Psr Sicilia 2014/22, i cui contenuti sono stati illustrati nel corso di un convegno ospitato nella sede dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Ragusa. Sono intervenuti i tecnici, in particolare l’agronomo Gaetano Alessandro Guarino, i docenti universitari Giancarlo Polizzi e Vittoria Catara, l’agronomo Nino Azzaro e il dott. Adriano Gennuso, i quali hanno spiegato che la proposta progettuale soddisfa simultaneamente i fabbisogni di un territorio fortemente depauperato che richiede una gestione più rispettosa della microflora benefica del suolo e la necessità di adottare una tecnica sostenibile dal punto di vista ambientale che consenta la bioprotezione delle colture dai parassiti tellurici delle ortive.