Ragusa, commemorato anche in città il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli

Attualità

L'iniziativa promossa da RiM e da Gioventù nazionale nella via dedicata al giovane ucciso per le proprie idee politiche

Un appuntamento sentito. Una commemorazione doverosa. Un segnale di riconciliazione. Perché non ci siano più omicidi a sfondo politico. Questo il senso della cerimonia che, promossa dall’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, in collaborazione con la sezione provinciale di Gioventù nazionale, si è tenuta ieri sera in via Sergio Ramelli, strada della città dedicata al militante del Fronte della Gioventù che, cinquant’anni fa, fu ucciso dagli oppositori politici per le sue idee.