Ragusa, completata la pavimentazione sul ponte San Vito

Attualità

Era un intervento atteso da tempo e che, finalmente, è stato ultimato

Lavori di pavimentazione completati lungo il ponte Giovanni XXIII, meglio conosciuto come ponte di via San Vito. A darne comunicazione, sul suo profilo Facebook, il sindaco Giuseppe Cassì. Numerosi i commenti di soddisfazione da parte dei cittadini che ora, però, chiedono attenzione per il resto della rete stradale.

