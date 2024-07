Ragusa, completati i corsi per agenti immobiliari di Confcommercio

Attualità

Consegnati gli attestati nella sede formativa di via Sofocle

Sono stati completati i corsi per agenti immobiliari fortemente voluti da Confcommercio provinciale Ragusa. Nella sede formativa di via Sofocle, il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, unitamente al responsabile provinciale, Corrado Lupo, presenti tra gli altri il presidente Ebt Ragusa, Gregorio Lenzo, e il presidente regionale Fimaa, Ivan Tirrito, anche nella loro qualità di docenti, hanno consegnato gli attestati di fine corso ai circa venti partecipanti che avranno, adesso, l’opportunità, dopo avere sostenuto il relativo esame alla Camera di commercio che fornirà loro l’adeguata abilitazione, di mettere in pratica le proprie conoscenze nel mondo immobiliare.