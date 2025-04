Ragusa, Comune e Lions insieme per smaltire alcuni rifiuti del tipo Raee

Attualità

L'assessore D'Asta: "Ringrazio i volontari per il loro supporto. Insieme possiamo fare la differenza"

“Grazie ai Lions, abbiamo collaborato per un’importante azione di volontariato ambientale: lo smaltimento di alcuni rifiuti del tipo Raee presso il centro comunale di raccolta sito nei pressi della zona artigianale”. Lo dice l’assessore comunale all’Ecologia, Mario D’Asta (nella foto con i Lions).

Cosa sono i Raee? “Sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – spiega D’Asta – vecchi computer, cellulari, elettrodomestici, tutto ciò che funziona con l’elettricità. Se non smaltiti correttamente, diventano un problema serio per l’ambiente. Abbiamo raccolto, smaltito e conferito i Raee in modo sicuro.cUn gesto concreto per una città più pulita, più sana, più nostra.cGrazie ai volontari, ai cittadini, ai Lions. Insieme, possiamo fare la differenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA