Ragusa, comunità diocesana in festa per l’ordinazione sacerdotale di don Alessio Leggio

Attualità

Ieri sera la partecipata cerimonia in cattedrale. Questa mattina alle 11 la sua prima messa all'Ecce Homo

La comunità diocesana di Ragusa gioisce per il dono del sacerdozio di Alessio Leggio e su di lui implora ogni grazia e benedizione dal Dio Altissimo, “perché la parola del Vangelo fruttifichi nel cuore degli uomini, egli sia fedele dispensatore dei misteri del Signore e il popolo di Dio rinnovato, riformato e nutrito alla mensa dell’altare”. Ieri sera, in cattedrale, a Ragusa, molto partecipata l’ordinazione presbiterale del giovane ragusano (foto Salvo Bracchitta).

A presiedere la solenne celebrazione eucaristica mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, insieme a numerosi presbiteri della diocesi, religiosi, seminaristi e fedeli laici.

L’ordinazione di don Alessio, infatti, è motivo di speranza per tutta la Chiesa locale. È frutto di anni di formazione, preghiera e accompagnamento, sia da parte del seminario che della comunità diocesana. Al contempo, richiama la necessità costante di pregare il Signore perché susciti nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata.

Alessio Leggio si è formato nella parrocchia Ss. Ecce Homo di Ragusa. A settembre 2018 è stato ammesso all’anno propedeutico e l’anno successivo è entrato al seminario San Mamiliano di Palermo dove ha proseguito gli studi di teologia. Il 12 dicembre 2021 è stato ammesso tra i candidati agli ordini sacri. L’11 dicembre 2022 è stato istituito lettore e l’8 marzo 2024 accolito. Nel settembre del 2024 ha concluso il suo percorso di studi conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia. Il 9 novembre 2024 il Vescovo Giuseppe, con l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, ha conferito ad Alessio il sacramento del diaconato.

“Carissimo Alessio, oggi come Pietro anche tu entri nella storia ferita dell’umanità – ha sottolineato il vescovo durante la cerimonia religiosa – ricevi il potere e la missione di rialzare l’uomo, di restituire speranza, di annunciare con la tua vita che Cristo è vivo e continua ad agire nel mondo attraverso la tua parola, il tuo sguardo, la tua vita donata”.

“Carissimo figlio – ha aggiunto – questa è l’umanità alla quale il Signore oggi ti invia, un’umanità fragile, ferita, spesso piegata dal dolore dalla solitudine; a questa umanità, come Pietro e Giovanni, anche tu sei mandato non con ricchezze materiali, ma con la potenza del nome di Gesù. Noi non abbiamo né oro né argento ma portiamo in vasi di creta il dono più prezioso: la grazia di Dio che guarisce, rialza. Come Pietro dovrai fermarti accanto a chi soffre, non con parole astratte, consolazioni vuote, ma con gesti concreti di prossimità. Oggi per te inizia un nuovo cammino e non lo farai da solo”.

Don Alessio Leggio, dopo aver ricevuto l’Ordine sacro del Presbiterato, presiederà per la prima volta l’Eucaristia oggi, domenica 29 giugno, nel giorno stesso della solennità dei Santi Pietro e Paolo alle 11 presso la parrocchia Ss. Ecce Homo a Ragusa, comunità a lui cara; e alle 18 presso la parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina, luogo anch’esso significativo nel suo percorso spirituale e pastorale.