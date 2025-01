Ragusa, con Angela Finocchiaro uno spettacolo triste che ha fatto ridere moltissimo

Spettacoli

Al teatro Duemila è andato in scena "Il calamaro gigante"

Uno spettacolo triste. Che ha fatto ridere moltissimo. E questo era proprio l’obiettivo che voleva raggiungere Angela Finocchiaro. La protagonista de “Il calamaro gigante” che è andato in scena mercoledì sera al teatro Duemila di Ragusa, nell’ambito della stagione teatrale promossa dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile. Il pubblico ha molto apprezzato. Perché chi si è fermato in superficie, ha riso per le battute nevrotiche contemporanee della protagonista e per le sue reazioni alle situazioni paradossali create in scena. E stop. E’ uscito dal teatro rilassato e sereno dopo un’ora e tre quarti brillanti.

Chi ha voluto scendere giù, molto giù, chi ha voluto approfondire il significato vero di questa commedia, ha dovuto confrontarsi con le tematiche legate all’inconscio personale e collettivo, con gli archetipi e il bisogno di mitologie diffuse in cui riconoscersi per sentirsi parte di una stessa specie: con tutte le paure profonde che provoca l’avventurarsi in certi territori interni ed esterni alla propria mente. E allora si ritorna in superficie: alla battuta nevrotica, spiazzante, urbana alla Woody Allen-Finocchiaro, che serve ad esorcizzare la paura. Ma tanto è inutile, perché non si può scappare dalla psicologia e quindi dalla paura collettiva che appartiene a ciascuno di noi in quanto esseri umani. Uno spettacolo triste che fa ridere, si diceva appunto. Una protagonista che passa la vita a rifugiarsi nel suo mondo di illusorie sicurezze, fatto di pratiche assicurative dove tutto quello che può accadere è già stato previsto in un modulo burocratico: e se accade è comunque già stabilito un risarcimento. Le scene non ci sono. Tutto si limita a un paio di carrucole, con cime e bozzelli che evocano il sartiame delle navi a vela del passato. Ci sono grandi teli bianchi che di volta in volta ricordano le vele, appunto.