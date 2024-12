Ragusa, con l’auto incastrato nel passaggio a livello di via Paestum: multato

Cronaca

L'intervento della polizia municipale è servito a mettere in sicurezza l'area. Episodio che ciclicamente si ripete per la mancanza di cautela da parte di chi si trova al volante

Resta incastrato con l’auto sotto il passaggio a livello di via Paestum. L’episodio è accaduto questa mattina. Una scena già vista. Il guidatore sarebbe transitato con il rosso mentre le sbarre si stavano abbassando ed è finito catturato all’interno dello spazio di manovra interdetto. L’automobilista ha avuto la prontezza di riflessi di mettere l’auto in linea rispetto al transito del treno perché si evitasse qualsiasi tipo di collisione. L’area è subito stata messa in sicurezza e sono prontamente intervenuti i vigili urbani che hanno multato l’uomo per incauta guida. Non è la prima volta che sul posto si verificano episodi del genere (foto di repertorio).

