Ragusa, con un proiettile al braccio si presenta al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II

Cronaca

Per le forze dell'ordine si è trattato di un incidente. E' il pallino di un fucile ad aria compressa. Nessun pericolo per il cittadino straniero rimasto vittima dell'episodio

Un gioco, forse. Che ha causato un incidente fortuito. Le forze dell’ordine sono propense per questa prima ipotesi con riferimento al ferimento con un fucile ad aria compressa che ha riguardato un cittadino straniero, di nazionalità tunisina, che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II (nella foto). Il pallino del fucile è finito in un braccio e l’uomo è atteso domani dagli ortopedici per un ricontrollo e, probabilmente, per estrarre il proiettile. Stanno indagano i carabinieri di Ragusa per comprendere ancora meglio i contorni dell’episodio anche se, come detto, sembra prevalere la pista dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA