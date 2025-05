Ragusa, conclusa la fase congressuale del Pd. Curciullo nuovo segretario provinciale

Politica

Giovedì alle 19 la ratifica delle consultazioni al centro studi Feliciano Rossitto

Con il voto di ieri degli iscritti del circolo di Chiaramonte Gulfi, si sono ufficialmente concluse le procedure congressuali del Partito Democratico nella provincia di Ragusa. Un percorso che ha portato all’elezione dell’avv. Angelo Curciullo alla guida della federazione provinciale e, contestualmente, sono stati rinnovati anche i segretari di alcuni circoli cittadini.Nello Dipasquale e Lino Giaquinta esprimono “viva soddisfazione per l’esito delle consultazioni e rivolgono un sentito augurio di buon lavoro a tutti i neoeletti”.Nel dettaglio, i congressi hanno visto l’elezione di Vito Marletta come segretario del circolo di Chiaramonte Gulfi, di Riccardo Schirinà per il circolo di Ragusa e di Giusi Roccuzzo per quello di Monterosso Almo.“Un dato significativo emerge dal voto per la segreteria regionale – commentano Dipasquale e Giaquinta – dove la mozione dell’on. Anthony Barbagallo ha ottenuto un consenso superiore al 90% degli iscritti della provincia, testimoniando un forte e unitario sostegno alla sua leadership. Siamo fiduciosi che l’impegno e la dedizione dei nuovi segretari di circolo, del segretario provinciale Angelo Curciullo e del segretario regionale Anthony Barbagallo, contribuiranno in maniera determinante a un’ulteriore crescita del Partito Democratico, anche qui in provincia di Ragusa”.“Auguriamo a tutti loro un proficuo lavoro – aggiungono – certi che sapranno interpretare al meglio le esigenze del territorio e rafforzare il nostro partito”.Come atto finale della fase congressuale in provincia, giovedì 22 maggio, alle 19, presso il Centro Studi Feliciano Rossitto, in via Ettore Majorana, 5 a Ragusa, si terrà l’Assemblea Provinciale del Pd che sarà chiamata a prendere atto della conclusione della fase congressuale e sarà un’occasione per discutere le future strategie e consolidare l’unità del partito.“Un ringraziamento speciale – concludono – va a tutti i militanti, agli uomini e alle donne, e ai giovani che in tutta la provincia hanno partecipato attivamente a questa importante fase congressuale, dimostrando l’impegno e la vitalità del Partito Democratico sul territorio”.

