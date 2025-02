Ragusa, concorso “Il presepe negli iblei”. Ecco tutti i premiati

Società

L'iniziativa del Libero consorzio dei Comuni è arrivata alla 43esima edizione

Si è svolta la cerimonia di premiazione della 43esima edizione del Concorso “Il Presepe negli Iblei”.

“Ogni anno contiamo tantissime adesioni, segnale che la tradizione del presepe va avanti, anche grazie all’impegno del nostro Ente che da oltre 40 anni si spende nel territorio per promuovere e per sostenere le famiglie e le comunità che si rivedono in questo simbolo del Natale”, ha detto la Commissaria straordinaria Patrizia Valenti.

“Nella povertà di un bambino si manifesta la grandezza di Dio. Preparare il presepe a casa è una sorta di meditazione laboriosa che ci riporta al mistero dell’incarnazione di Cristo. La scena di Betlemme diventa un appello nei confronti del mondo, contro le logiche di potere, di arrivismo, di egoismo.

Nell’umiltà, nel servizio, nella solidarietà si rivelano invece logiche diverse dalle quali partire per costruire rapporti veri, relazioni autentiche per un mondo migliore. Il cristiano quindi diventa testimone e profeta di speranza, che è anche il tema del nostro Giubileo”, ha detto il vescovo Giuseppe La Placa.

“La Provincia continuerà a sostenere questo concorso ed anzi, nell’anno giubilare, sta già lavorando ad una edizione speciale”, ha concluso il direttore generale del Lcc ibleo, Nitto Rosso.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato. Inoltre sono stati svelati i vincitori per le diverse categorie. A vincere per il “Presepi viventi” è stata la Parrocchia San Paolo Apostolo di Ragusa.

Per la categoria “Privati”, al terzo posto ex equo Maria Grazia Distefano di Santa Croce Camerina e Angelo Di Cara di Comiso; al secondo posto Davide Grazioso di Comiso ed al primo posto Pietro Zocco di Scicli.

Nella categoria “Comunità religiose e pubbliche, terzo classificato il Santuario Santa Maria La Nova di Scicli, secondo classificato il Convento Santa Maria di Gesù di Chiaramonte Gulfi e primo classificato la Chiesa SS. Annunziata di Ispica.