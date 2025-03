Ragusa, condannati in appello un produttore di pomodori e un vivaista per riproduzione illecita di varietà di pomodori

Cronaca

Secondo l'accusa, avrebbero utilizzato tecniche vietate. Reato dichiarato estinto per prescrizione

Confermata dalla Corte di Appello di Catania la condanna al risarcimento danni nei confronti di un produttore e di un vivaista della provincia di Ragusa. I due si sono resi responsabili della riproduzione illecita di varietà di pomodori protetti da privativa comunitaria. Secondo la Corte d’Appello, i due produttori avevano abusivamente riprodotto piante di pomodoro utilizzando tecniche vietate, come il taleaggio e lo stub in violazione dell’art. 13, del regolamento comunitario 2100/1994. Secondo quanto riportato da alcuni siti, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla società titolare della privativa vegetale, supportata dall’Aib, associazione che comprende le principali aziende sementiere a livello globale.