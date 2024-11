Ragusa, Confcommercio provinciale in trasferta a Malta

Attualità

La partecipazione al Mediterranean tourism forum per consolidare gli scambi internazionali

Collegare le opportunità di business tra la Sicilia e il Mediterraneo. Questo il senso della missione della giunta provinciale di Confcommercio Ragusa che sta partecipando, oggi e domani, ai lavori del Mediterranean tourism forum in fase di svolgimento all’Hilton di Malta. Vale la pena di sottolineare che tra Confcommercio e l’organizzazione che sta promuovendo questa occasione di scambi internazionali, vale a dire Mtf, esiste, ormai da anni, una intensa collaborazione tanto che il segretario della stessa, Andrew Agius Muscat, è stato cooptato di recente nella giunta provinciale dell’organizzazione di categoria iblea. Al gruppo ragusano si è unito anche il presidente provinciale Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana.