Ragusa, Confcooperative e l’internazionalizzazione delle imprese locali

Ragusa

Il presidente Campisi: "Anche noi al road show di Comiso per supportare le realtà provinciali a creare occasioni di sviluppo"

Anche Confcooperative territoriale Ragusa al road show “Conoscere per crescere” tenutosi a Comiso, un’iniziativa promossa dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Sicilia in collaborazione con lo sportello “Sprint”, volta a favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali. “Ringraziamo la Regione, in particolare l’assessorato competente – chiarisce il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi (nella foto) – per aver voluto questo evento “Roadshow per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese siciliane” che vede proprio il nostro territorio come prima tappa del percorso e che coinvolge enti come Ice, Sace e Simest che favoriscono il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Come Confcooperative (già da anni a livello nazionale sono attive le nostre collaborazioni con Sace ed Ice), abbiamo aderito convintamente a questo tour “Conoscere per crescere” perché riteniamo che, anche alla luce dei nuovi e difficili scenari che si stanno delineando per le tensioni a livello internazionale, sia ancora più necessario, per quanto ci riguarda, dare un supporto alle cooperative orientate a commercializzare le proprie produzioni al di là dei confini nazionali, dando loro assistenza nella scelta dei canali commerciali e nel reperimento delle risorse necessarie per l’avvio di piani di investimento volti alla crescita della realtà imprenditoriale”.