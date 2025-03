Ragusa, Confimprese protesta: “Canone unico patrimoniale ennesimo balzello del Comune ai danni degli operatori commerciali”

Attualità

L'associazione di categoria ha chiesto un incontro con il sindaco e con l'assessore al ramo

“Un balzello, l’ennesimo, senza alcuna comunicazione preventiva. L’imposta sulla pubblicità e sulle insegne dei negozi (canone unico patrimoniale) relativa all’annualità 2023 con interessi e mora”. Così il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti, commenta l’avviso di accertamento esecutivo, recapitato via pec, ad un operatore commerciale di Ragusa ibla. Uno dei tanti avvisi recapitati ai commercianti della città.

Una comunicazione stringata, della concessionaria tributi Andreani, con una superficie pubblicitaria calcolata sulla base di una documentazione fotografica. Una vetrina, di fatto, utilizzata dall’esercizio commerciale di Ibla per esporre i propri prodotti.

‘Semplicemente una follia – aggiunge il presidente di Confimprese – chiedere il pagamento senza una comunicazione chiara. Evidentemente il Comune di Ragusa deve fare cassa a discapito degli esercenti che vivono un momento di grande difficoltà. Questa amministrazione sta dimostrando, ancora una volta, di essere distante dalle problematiche che attanagliano il commercio. La città e’ in totale abbandono: sempre più sporca, il centro storico ghettizzato e mancano i servizi essenziali. Il nostro associato deve pagare ben 444 euro di mora e interessi a fronte di un importo iniziale di 209 euro per un totale di 653 euro. Una scelta assolutamente scellerata che non tiene conto della visione d’insieme dell’esercizio commerciale, con le vetrine esterne che fanno parte del negozio e della mancata comunicazione”.