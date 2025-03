Ragusa, consegnate oltre 2000 firme al direttore generale dell’Asp per chiedere la riapertura della guardia medica a Ibla

Attualità

Il promotore dell'iniziativa è il consigliere comunale Giovanni Sortino: "Percorso non semplice, ma ci proviamo"

“Abbiamo consegnato (nella foto) 2.028 firme al direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, affinché possa essere riaperta la guardia medica a Ragusa Ibla dopo 17 anni. Attendiamo adesso cosa farà la Regione Sicilia a fronte di una così importante richiesta popolare. Certamente a causa della mancanza di medici l’obiettivo è difficile da raggiungere, ma il nostro impegno non si esaurisce in questa fase”.

E’ quanto afferma il consigliere comunale Giovanni Sortino che si era reso promotore della raccolta firme in questione. “Nel corso della riunione – ancora Sortino – abbiamo anche chiesto il ritorno dell’autoambulanza a piazza G.B. Marini e l’opportunità di disporre, per le emergenze, di un mezzo di soccorso più piccolo adatto a percorrere le strade più strette di Ibla e del centro storico. Volevo ringraziare tutti i firmatari, le numerose persone che hanno contribuito a raccogliere le firme, il direttore Drago, padre Giuseppe Antoci, parroco del Duomo, il presidente del Ccn Antica Ibla Daniele La Rosa, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo e la collega consigliera Carla Mezzasalma che, tra l’altro, mi hanno accompagnato da Drago durante la consegna delle firme per mettere in evidenza come tutta la popolazione residente, e non solo, abbia fatto quadrato attorno a questa iniziativa”.

