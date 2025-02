Ragusa, consegnati gli attestati dei corsi Sab promossi da Confcommercio

Attualità

E' l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Continua il conseguimento degli attestati da parte di chi ha frequentato i corsi di abilitazione attivati da Confcommercio provinciale Ragusa. Consegnati, in particolare, gli attestati per l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (Sab). La sede formativa dell’associazione di categoria, in via Sofocle, nel capoluogo, ha ospitato la cerimonia con i corsisti che hanno superato con successo gli esami finali del corso Sab per l’abilitazione all’attività in questione. I partecipanti, grazie a un percorso di formazione strutturato e professionale, hanno acquisito le competenze necessarie per avviare o gestire attività nel settore della ristorazione e della distribuzione alimentare.