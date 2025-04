Ragusa, consegnati i lavori di restauro del Giardino ibleo

Attualità

Sono previsti interventi per l'ammontare di 700mila euro

Riqualificazione e apertura al pubblico del Giardino di Nettuno e della Fontana del Tritone, piantumazione di 24 nuovi alberi che daranno fioritura tutto l’anno a rotazione, realizzazione di un’area fitness e di un’area per cani, riqualificazione della bambinopoli, trasformazione delle fontane a raso in un’unica fontana con giochi d’acqua, ripristino delle essenze ammalorate, installazione di illuminazione a led lungo i cordoli in pietra.

Alla presenza degli assessorati a Verde e Lavori pubblici, rappresentanti rispettivamente da Mario D’Asta e Gianni Giuffrida, si è svolta stamani la consegna dei lavori ai Giardini Iblei, che prenderanno avvio a partire da maggio per concludersi entro il periodo natalizio.

L’obiettivo di questo importante intervento, secondo stralcio di un ampio progetto di riqualificazione avviato già negli scorsi anni con il rinnovamento del viale, è non solo quello di valorizzare i Giardini ma di renderli più fruibili da diverse tipologie di pubblico: un luogo di relax per gli adulti e di gioco per i bambini, ma anche di allenamento per tutti, anche per persone con disabilità, e dove poter far sgambettare il proprio cane.