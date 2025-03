Ragusa, consegnato il Laocoonte d’oro a Parlagreco e ad Amione

Cultura

La cerimonia di premiazione si è tenuta in Prefettura

Il premio Laocoonte d’oro unisce per il secondo anno consecutivo il mondo istituzionale con quello artistico ibleo nel palazzo del Governo ragusano. L’importanza dell’arte e della cultura iblee sono state ancora una volta al centro dell’attenzione delle istituzioni.Nei saloni di rappresentanza della Prefettura di Ragusa si è svolta per la seconda volta la cerimonia di premiazione del Laocoonte d’oro, premio istituito nell’anno 1994 da Filippo e Maria Giudice fondatori dell’Accademia Laocoonte, e destinato ai personaggi che si sono distinti nel loro campo. L’evento, organizzato dall’Accademia ha visto protagonisti il prof. Salvatore Parlagreco e il prof. Danilo Amione, quali candidature promosse dal centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa, rappresentato dall’onorevole Giorgio Chessari. Tra il pubblico numerose autorità, rappresentanti istituzionali, sindaci dei comuni della Provincia, il commissario straordinario del Libero consorzio, dirigenti scolastici, artisti e appassionati d’arte.Di grande impatto e apprezzamento sono stati gli interventi artistici che hanno accompagnato la cerimonia condotta dalla co-presidente del’Accademia Silviya Hristova-Aleksandra e da Sebastiano D’Angelo direttore artistico della manifestazione “Ragusani nel Mondo”. Un inizio e finale affidato alla scuola di danza Mila Plavsic, di Ragusa, diretta da Rita Gurrieri e Vladan Jovanovic, hanno portato le onde del mare tra il pubblico tramite l’interpretazione delle giovani allieve. Indiscussa la bravura delle due pianiste e compositrici, Antonietta Nicastro (Caltagirone) e Fiamma Velo (Milano), che hanno regalato momenti di emozioni imperdibili con la loro musica. Simonetta Arrabito, Vito Cultrera (entrambi membri dell’Accademia ramo teatrale) e Salvatore Burrafato, presidente Università delle tre età, hanno dato un loro contributo all’evento. Ospite della serata anche la Prima ballerina della compagnia Acosta Danza e vincitrice del prestigioso premio Critic Circle del Regno Unito come best modern dance performer UK’2023, la cubana Zele Crespo.