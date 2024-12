Ragusa, consegnato il premio Padua atleta dell’anno

Sport

Il riconoscimento al rugbista Alberto Nicita. Ecco tutte le altre menzioni

Il rugbista ragusano Alberto Nicita è il vincitore della 57esima edizione del Trofeo Atleta dell’Anno “Salvatore Padua” 2024. La cerimonia, che si è tenuta lo scorso 23 dicembre nella sala Molè del Libero Consorzio comunale di Ragusa e presentata dal giornalista Michele Farinaccio, ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e autorità. Nicita, come da tradizione, è stato premiato dalla signora Mariella Padua Bracchitta, in rappresentanza della famiglia che da sempre organizza uno dei premi sportivi più longevi d’Italia. Alla scelta unanime del 22enne atleta ibleo si è arrivati dopo la valutazione del curriculum da parte della Commissione esaminatrice composta da Adolfo Padua (presidente), Patrizia Valenti (commissario straordinario Libero Consorzio Ragusa), Alessandro Bracchitta, Alfina Marino, Vito Veninata, Alessandro Bongiorno, Sergio Cassisi, Claudio Alessandrello, Francesca Giucastro, Maria Monisteri, Pina Distefano e Giuseppe La Lota. Alla premiazione hanno partecipato i sindaci di Ragusa, Peppe Cassì; di Modica Maria Monisteri (anche in qualità di delegata provinciale del Coni) e di Scicli, Mario Marino. A rappresentare il Libero consorzio comunale di Ragusa, il direttore generale Nitto Rosso. Tra le autorità presenti anche l’on. Franco Antoci, ultimo presidente della Provincia regionale di Ragusa.

Nicita vanta un curriculum di tutto rispetto ed è il portacolori delle Fiamme Oro Roma, squadra che milita in serie A, élite fra le migliori del circuito italiano. La Commissione ha poi assegnato targhe per le segnalazioni di merito a Federico Mea, 11 anni e promessa dell’Accademia Scacchi Ragusa; Alessandro Cimino, giovane atleta della Feder Kombact per la boxe thainlandese; Arturo Schininà, talento naturale nel windrsuf.