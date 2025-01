Ragusa, consulta comunale giovanile: aperte le adesioni al bando

Attualità

L'assessore Digrandi: "Ci prepariamo al terzo mandato consecutivo"

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di adesione per la Consulta Giovanile Comunale per il biennio 2025-2027. Le associazioni e le organizzazioni giovanili che, ai sensi dell’art.4 del Regolamento, possono far parte della Consulta, possono presentare domanda di iscrizione con comunicazione del proprio rappresentante nel costituendo organismo, entro le ore 12 del 28 febbraio 2025.

Possono presentare istanza, utilizzando la modulistica reperibile nella sezione “in evidenza” del sito istituzionale del Comune di Ragusa, le associazioni, le organizzazioni giovanili espressione dei gruppi politici presenti nel territorio comunale, rappresentanti degli studenti per ciascuno degli istituti pubblici d’istruzione di 2° grado e dei Centri di Formazione Professionale aventi sede nel comune e i Rappresentanti degli studenti delle sedi universitarie.

Le domande potranno essere consegnate brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune di Ragusa, oppure recapitate all’indirizzo: Comune di Ragusa – Ufficio di Protocollo, corso Italia 72, oppure via email a protocollo@comune.ragusa.it o tramite PEC a protocollo@pec.comune.ragusa.it

Il Regolamento della Consulta è pubblicato sul sito internet del Comune di Ragusa, nella sezione “Atti ufficiali”.

Per qualsiasi supporto utile alla predisposizione della domanda di partecipazione è possibile contattare la dottoressa Maria Gabriella Marino, Funzionario direttivo E.Q. Settore I Affari Generali, Organi Istituzionali, Coesione Sociale.

“Ci prepariamo al terzo mandato consecutivo per la nostra consulta – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi – da quel 2019 quando la prima amministrazione Cassì ha determinato il ripristino dell’organismo, percorso passato anche dal Consiglio comunale che nel dicembre 2020 ha approvato una riforma del regolamento, basata proprio su una proposta della Consulta stessa. Abbiamo dato seguito, in questi anni, alle idee e iniziative di tutti coloro che hanno animato l’organismo: ragazze e ragazzi che ringrazio per quell’entusiasmo che ne ha caratterizzato la partecipazione. Invito quindi le giovani anime della nostra città – tra componenti delle associazioni e delle realtà politiche cittadine, rappresentanti degli istituti superiori e della struttura didattica speciale universitaria, ad aderire al bando. Sono certo che con la loro voglia di partecipare e le loro idee daremo ancora più voce all’universo giovanile della nostra città”.

Il testo integrale del bando e la relativa modulistica sono reperibili al link: