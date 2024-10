Ragusa, continua il festival organistico internazionale di Ibla

Cultura

Sabato un altro straordinario appuntamento nella chiesa dell'Ecce Homo con il talentuoso Marc Fitze

Un altro straordinario appuntamento. Un altro speciale momento. Un’altra suggestiva cornice. Sabato, alle 19,45, nella chiesa del Santissimo Ecce Homo, nel cuore del centro storico di Ragusa, si esibirà uno degli organisti più attivi a livello internazionale della sua generazione. Stiamo parlando di Marc Fitze (nella foto) che sarà il protagonista del terzo appuntamento del festival organistico internazionale di Ibla – Città di Ragusa che continua nel proprio percorso teso a coinvolgere quanti più appassionati e cultori della buona musica sarà possibile. Il festival, diretto dal maestro Marco D’Avola, ha già messo in luce le proprie qualità, coinvolgendo un numeroso pubblico. L’attività concertistica di Fitze lo ha portato a esibirsi in Svizzera, Germania, Austria, Italia, Francia e, ancora, Paesi Bassi, Inghilterra, Spagna, Norvegia, Israele, Ucraina, Russia, Messico, Stati Uniti e perfino Giappone.