Ragusa, continua il successo della tragicommedia Danza macabra

Attualità

Andrà in scena anche durante questo fine settimana alla Maison Godot

Continua il successo della tragicommedia “Danza macabra” di August Strindberg, la nuova produzione della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa che sta registrando un grande consenso di pubblico alla Maison GoDoT, e sarà ancora in scena fino al 23 febbraio (venerdì ore 20.30, sabato ore 19.30 e domenica ore 18.00). Replica dopo replica, l’intensità della messinscena cresce, coinvolgendo gli spettatori in un vortice di emozioni che alterna tensione e sarcasmo. I direttori artistici Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, insieme a Benedetta D’Amato, Cristiano Marzio Penna, Lorenzo Pluchino, Rossella Colucci e Alessandra Lelii, con straordinaria presenza scenica, danno corpo e anima ai protagonisti dell’opera, tessendo le trame di una danza al massacro giocata sul filo dell’odio e della dipendenza reciproca. La sapiente regia di Vittorio Bonaccorso scandisce un ritmo serrato e incalzante, che mantiene alta la tensione dall’inizio alla fine, trascinando il pubblico in un crescendo emotivo che lascia il segno. Si trattiene il respiro nelle scene più cupe, si sorride amaramente nelle sfumature grottesche, si rimane ipnotizzati dal duello psicologico che si consuma sul palco.

Eccellente la scenografia, che contribuisce da subito a creare un’atmosfera claustrofobica e carica di pathos, perfettamente in linea con la visione di Strindberg. Come sempre i costumi di Federica Bisegna, che cura anche l’adattamento del testo, aiutano a dare veridicità alla rappresentazione. “La risposta degli spettatori e i tanti messaggi che riceviamo ci commuovono – spiegano Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – “Danza Macabra” è un testo complesso e ricco di sfumature, è un capolavoro del teatro moderno che riesce a coinvolgere proprio tutti; anche i bambini che hanno assistito alla messinscena sono stati catturati dall’opera, ridendo del paradossale e amaro gioco tra le parti. Portarlo in scena con questa intensità è una sfida che affrontiamo con passione”. Finite le repliche di “Danza macabra”, sabato 1 marzo alle ore 17.30, bambini, ragazzi, e anche i grandi, sono invitati a festeggiare, come da tradizione, il carnevale alla Maison GoDoT con “Bambini in maschera e chiacchiere”. Gli attori della compagnia teatrale ragusana, diretti da Vittorio Bonaccorso, con i costumi a cura di Federica Bisegna, animeranno i partecipanti con un divertente spettacolo/laboratorio interattivo.