Ragusa, continua la festa al Preziosissimo sangue. Le attività ricreative tengono banco

Il torneo misto di calcio balilla umano. Domani il pellegrinaggio giubilare della parrocchia

Belle serate all’insegna del divertimento e dello stare assieme quelle che stanno caratterizzando la fase iniziale della festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo a Ragusa. L’ottava edizione di un appuntamento tradizionale, il torneo misto di calcio balilla umano, è diventato una occasione di richiamo per gli sportivi del quartiere. E non solo (foto Salvo Bracchitta).

Oggi, dalle 20, si giocheranno le partite della fase finale sino a decretare il vincitore. Ci sarà, immancabile, anche la sagra della salsiccia e del cannolo. Insomma, il modo ideale per trascorrere qualche ora assieme all’insegna dei buoni sapori della tradizione. Intanto, domani, si celebra la memoria della beata Maria Schininà del Sacro Cuore. E la giornata sarà caratterizzata dal pellegrinaggio giubilare della parrocchia.