Ragusa: continua la raccolta firme di Fdi per chiedere sicurezza, decoro e legalità in centro storico

Attualità

Il banchetto è stato allestito ieri al mercato del quartiere Ecce Homo

Secondo appuntamento, ieri al quartiere Ecce Homo, promosso dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia che sta animando la raccolta firme per chiedere sicurezza, decoro e legalità in centro storico. “E’ stata – sottolineano dal coordinamento cittadino di FdI – un’altra giornata di contatto con i quartieri e con i cittadini costretti a confrontarsi con i disagi e le criticità di queste zone. Numerose le firme raccolte, numerose le lamentele, tantissima la rabbia per un senso di abbandono più che evidente da parte delle istituzioni locali. Il successo dell’iniziativa ci porta a proseguire su questa strada e a rafforzare la presenza sul territorio. E’ probabile che la prossima settimana saremo al mercato dei Cappuccini per completare il nostro tour per toccare, di fatto, dopo l’avvio in piazza San Giovanni, le tre macroaree principali del centro”. Il coordinamento cittadino fornisce anche una valida opportunità per chi fosse impossibilitato a essere presente fisicamente, dando spazio alla petizione online su Change.org. Continuano anche le adesioni da parte di esponenti del consiglio comunale di palazzo dell’Aquila e ciò sta accadendo in maniera trasversale. Alla firma scontata di Rocco Bitetti, esponente del partito di Giorgia Meloni a Ragusa, si erano aggiunte nei giorni scorsi quelle di Gaetano Mauro di GenerAzione e del consigliere di maggioranza Federico Bennardo. Ieri mattina ha apposto la firma sul documento proposto da FdI anche la vicepresidente del Consiglio comunale ibleo, Rossana Caruso.

