Ragusa, continua l’attività formativa di Anc

Economia

L'Associazione nazionale commercialisti ha promosso un altro appuntamento per domani alla sala Avis

Prosegue l’attività formativa dell’Anc Ragusa che, dopo il convegno su “Le novità in materia Iva in legge di bilancio 2025 e dei decreti collegati”, con relatore Matteo Balzanelli, esperto di questo specifico ambito, ha promosso per domani, martedì 11 marzo, un altro appuntamento. “Bilancio d’esercizio 2024 tra novità ed aree critiche”: questo il tema dell’approfondimento che si terrà dalle 15 alle 19 alla sala Avis di Ragusa con la relazione curata da Ernesto Gatto, commercialista in Palermo.