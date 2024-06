Ragusa, continua l’attività formativa di Anc

Attualità

Riflettori puntati sui controlli di qualità riguardanti i revisori

Continua l’attività di formazione di Anc Ragusa che, nei giorni scorsi, attraverso due specifici momenti, ha posto l’attenzione sui controlli di qualità riguardanti i revisori: cosa sono e come prepararsi. L’iniziativa, tenutasi alla sala Avis di Ragusa prima e nella sala assemblee del Libero consorzio in viale del Fante poi, ha consentito di puntare l’attenzione sul sistema di qualità nella revisione legale dei conti, sulla periodicità ed oggetto del controllo e sui rischi sanzionatori. Dopo i saluti istituzionali del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, sono stati i relatori Ermando Bozza e Paola D’Angelo ad entrare nel vivo mettendo, tra l’altro, in rilievo la relazione del comitato consultivo Mef di giugno 2023 e come svolgere un self-assessment: checklist di autovalutazione. Sotto i riflettori, anche la checklist di controllo dell’indipendenza, le situazioni di incompatibilità del revisore, l’attestazione di indipendenza. La seconda giornata, nello specifico, è stata caratterizzata dalle procedure di circolarizzazione e dai test complementarti, in particolare occhi puntati sulla circolarizzazione degli istituti finanziari e sull’analisi della Centrale rischi, sulla circolarizzazione dei clienti e l’analisi delle fatture/note credito da emettere e sulla circolarizzazione dei fornitori e la search.