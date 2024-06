Ragusa, continue perdite d’acqua in via Moro. Chiavola (RiM): “Fate qualcosa”

Attualità

Il presidente dell'associazione politico culturale sollecita l'intervento di Comune e Iblea Acque

“Via Aldo Moro, in periferia. Da mesi si registrano copiose perdite idriche. Si parla giustamente del fatto che, in questo periodo, a causa della grave siccità che imperversa, l’acqua è da considerare un bene molto prezioso e poi ci sono topiche da considerare molto pesanti che, a parte i disservizi, determinano dei disequilibri che è necessario resettare”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale è stato contattato dai residenti della zona i quali si sono rivolti sia al Comune sia ad Iblea Acque Spa, la società che gestisce il servizio idrico, ma con scarso successo”.