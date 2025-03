Ragusa, Controcorrente arriva in città e apre tre Fari territoriali

Politica

Oggi era presente anche il leader del movimento, il deputato regionale Ismaele La Vardera

Si è tenuta oggi la conferenza stampa del movimento Controcorrente al Comune di Ragusa, che ha visto l’adesione al movimento del consigliere comunale Saverio Buscemi ed anche l’apertura di tre Fari territoriali distinti in città, tra cui quello dell’ex vicesindaco, Massimo Iannucci e l’ex vicesindaco di Giarratana, Salvatore Pagano (nella foto da sinistra Pagano, De Fecondo, Buscemi, La Vardera, Iannucci).

“Siamo felici – dice il leader e deputato regionale Ismaele La Vardera – di annunciare l’ingresso del consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi. Un ingresso importante perché è il primo consigliere di un capoluogo di provincia ad aderire a Controcorrente, a meno di un mese dalla sua nascita. Diversi sono i consiglieri che da ogni parte della Sicilia che in queste ore stanno aderendo al nostro progetto, gente libera che potrebbe scegliere di stare con il potere, ma che invece pancia a terra vuole costruire una alternativa al fallimentare governo Schifani. Oltre al consigliere Buscemi registriamo con entusiasmo l’apertura di ben 3 fari territoriali in città con adesioni come quella dell’ex vicesindaco di Ragusa Massimo Iannnucci e Corrado De Fecondo, maresciallo in pensione della Guardia di finanza. L’ingresso di Buscemi, inoltre, rafforza il nostro movimento anche in occasione delle elezioni provinciali, dove certamente saremo protagonisti”.

Una scelta di coraggio quella del consigliere Buscemi che oggi si trova al gruppo misto. “Ho deciso di aderire al movimento Controcorrente – Lottare x restare – spiega il consigliere comunale Saverio Buscemi, che ha aderito al movimento di La Vardera – perché rappresenta quei valori che ho sempre sostenuto e per i quali mi sono impegnato in politica. Il nostro obiettivo è costruire un progetto serio e concreto per il territorio, che si discosti dalle solite logiche di partito e porti un vero cambiamento nella gestione della cosa pubblica. Con Ismaele La Vardera e il supporto di numerosi amici vogliamo proporre coerenza e trasparenza. Sono convinto che Controcorrente possa dare un contributo importante al dibattito politico locale, e la mia presenza in consiglio sarà fondamentale per rappresentare queste idee e portarle avanti con determinazione”.

Ed assieme a Buscemi, anche due ex vicesindaco come Pagano da Giarratana e Iannucci (ex grillino) che ha fatto parte del governo proprio del capoluogo ragusano.