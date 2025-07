Ragusa, Controcorrente punta a fare diventare la città più accessibile

Attualità

La visita del presidente del dipartimento Disabilità regionale per definire una linea d'azione su un tema di grande impatto

A Ragusa un incontro operativo per una città più accessibile. Nasce una nuova collaborazione su disabilità e barriere architettoniche. Il confronto, importante e ricco di contenuti, tra l’avv. Francesco Sanfilippo, presidente del dipartimento Disabilità regionale del movimento Controcorrente, Giampaolo Cocco, già presidente dell’associazione “Oltre l’Ostacolo” e figura da sempre in prima linea sui diritti delle persone con disabilità, e Massimo Iannucci, ex vicesindaco di Ragusa, pioniere e referente del Faro territoriale di Controcorrente (nella foto da sinistra Cocco, Sanfiilippo e Iannucci”.