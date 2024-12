Ragusa, convegno dell’Irsap nella sede della Cna

Economia

L'appuntamento domani mattina sul tema "Innovazione e sviluppo economico locale"

La Cna territoriale di Ragusa comunica che domani, mercoledì 4 dicembre, nella propria sede di via Psaumida 38, nel capoluogo, ospiterà, a partire dalle 10,30, un convegno organizzato dall’Irsap sul tema “Innovazione e sviluppo economico locale”.

L’incontro offrirà l’opportunità di discutere sui seguenti temi: “Piano industriale della Regione siciliana con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo economico locale”; “Programma triennale delle opere pubbliche, con focus sugli interventi previsti”; “Nuova piattaforma informativa Irsap, con particolare attenzione alle novità introdotte in tema di innovazione e digitalizzazione”. Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni datoriali. “L’evento – scrive il dirigente dell’Up di Ragusa dell’Irsap, l’ing. Daniele Tricomi – rappresenta un’importante occasione per rafforzare la collaborazione e il dialogo fra le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale e per raccogliere istanze, suggerimenti e fabbisogni che gli imprenditori degli agglomerati industriali del comprensorio di Ragusa vorranno condividere, al fine di dare concreto sviluppo alle esigenze del territorio”. Al convegno parteciperanno il commissario straordinario Irsap, senatore Marcello Gualdani, e il direttore generale, ing. Gaetano Collura. Sono stati invitati a partecipare, come detto, i rappresentanti delle associazioni di categoria operanti sul territorio provinciale e delle aree attrezzate oltre ai rappresentanti delle istituzioni e ai parlamentari regionali e nazionali dell’area iblea. A fare gli onori di casa sarà il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, che porterà il saluto iniziale.

