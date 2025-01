Ragusa, convegno sui rimborsi sisma del ’90

Economia

E' stato l'Ordine dei dottori commercialisti ad avere indetto l'interessante momento di confronto su una questione avviata a risoluzione dopo anni di attesa

La sala conferenze “Giovanni Di Blasi”, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, ha ospitato un interessante convegno sui “Rimborsi sisma ’90”. Dopo l’introduzione del presidente dell’Ordine, dott. Maurizio Attinelli, ha preso la parola l’avv. Francesco Lucifora, vicepresidente di sezione della Corte di giustizia tributaria e presidente dell’Associazione dei giudici tributari, che ha ricordato come la Corte di giustizia tributaria della provincia di Ragusa abbia avuto nel tempo un ruolo determinante per il riconoscimento di tale rimborso.