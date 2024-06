Ragusa, convegno sul credito d’imposta Zes e Transizione 5.0

Attualità

Domani nella sede dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l'iniziativa patrocinata da Confcommercio provinciale

Confcommercio provinciale Ragusa patrocina il convegno promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili avente per tema “Credito d’imposta Zes e Transizione 5.0: approfondimento tecnico e finanziabilità del progetto”. L’appuntamento è per domani, lunedì 17 giugno, dalle 15,30 alle 18,30, nella sede dell’Ordine in via Martoglio 5 a Ragusa.

“Questo importante incontro – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto) – sarà un’occasione preziosa per approfondire le tematiche relative alle Zone economiche speciali (Zes) e al Piano Transizione 5.0, con particolare attenzione alle agevolazioni disponibili e alle modalità di finanziamento dei progetti d’investimento”. Durante il convegno saranno trattati i seguenti argomenti: Zes e Piano transizione 5.0: agevolazioni a confronto; finanziare un progetto d’investimento con l’agevolazione Zes: opportunità e criticità connesse. Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore che forniranno una panoramica dettagliata e approfondita sulle opportunità offerte dal credito d’imposta Zes e dal Piano transizione 5.0, analizzando le agevolazioni disponibili e le modalità per finanziarne i progetti, evidenziandone le opportunità e le criticità. “Si tratta – ancora il presidente Manenti – di un’opportunità unica per aggiornarsi su temi di grande rilevanza per le nostre imprese e per il territorio, e per confrontarsi con professionisti esperti del settore. Ecco perché abbiamo invitato gli associati a partecipare. Soltanto attraverso un adeguato approfondimento delle occasioni tuttora disponibili, sarà possibile creare le opportunità di crescita che consentiranno al territorio di guardare avanti con efficacia. Ringraziamo l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa per la collaborazione. E’ importante che, attraverso la sinergia, si creino i presupposti per valutare in che modo la crescita di un’area può davvero garantire i propri frutti”.

