Ragusa, convegno sulle compliance in materia di antiriciclaggio promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti

Attualità

La relazione è stata tenuta da Giuseppina Spanò, componente del gruppo di studio ad hoc in seno al Cndcec

La sala conferenza Giovanni Di Blasi, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, ha ospitato un interessante convegno (nella foto) su “Gli adempimenti di studio per la compliance in materia di antiriciclaggio”. Dopo i saluti iniziali da parte del presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, ha preso la parola la relatrice dell’evento formativo, Giuseppina Spanò, commercialista in Palermo e componente del gruppo di studio antiriciclaggio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, trattando dell’evoluzione normativa, delle regole tecniche 2025, dell’adeguata verifica della clientela, nonché dell’autovalutazione di studio, oltre che del controllo costante nel tempo, della formazione obbligatoria e dell’impianto sanzionatorio. Al termine i numerosi commercialisti presenti hanno posto domande alla relatrice che ha dato ampia soddisfazione ai presenti, fornendo chiarimenti rispetto alle informazioni richieste.

