Ragusa, convocata dal vescovo l’assemblea pastorale diocesana

Attualità

Si terrà in due momenti nelle serate del 22 e del 24 settembre nella chiesa di San Giuseppe artigiano

All’inizio del nuovo anno pastorale, la Chiesa di Ragusa è convocata dal vescovo mons. Giuseppe La Placa per vivere un importante momento di comunione e riflessione. L’Assemblea Pastorale Diocesana avrà come tema la Parte II del Documento finale del Sinodo Universale, dal titolo “Sulla barca, insieme – La conversione delle relazioni”.

L’appuntamento è rivolto a sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici e laiche impegnati nelle comunità parrocchiali e nelle aggregazioni laicali, ai membri dei consigli pastorali parrocchiali e vicariali e a tutti coloro che desiderano prendere parte al cammino della Chiesa locale.

L’Assemblea si svolgerà presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa, nelle serate del 22 e 24 settembre 2025, a partire dalle ore 19:30, e sarà articolata in due momenti:

– Lunedì 22 settembre: intervento della prof.ssa Maria Dolores Doria, referente regionale per il Cammino Sinodale in Sicilia, sul tema della conversione delle relazioni.

– Mercoledì 24 settembre: i partecipanti saranno suddivisi in gruppi sinodali per elaborare proposte concrete da consegnare al discernimento del vescovo, che successivamente offrirà le indicazioni pastorali per il nuovo anno.