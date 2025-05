Ragusa, convocata la commissione elettorale comunale

Attualità

Si riunirà domani alle 15,30 per procedere al sorteggio e alla nomina degli scrutatori

La commissione elettorale comunale è stata convocata in pubblica adunanza nella sede del Comune, in via G. Matteotti 55, giorno 16 maggio 2025 alle 15.30, per procedere al sorteggio e alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione in occasione dei Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025.

A sorteggio avvenuto, la nomina verrà notificata ai futuri scrutatori direttamente al proprio domicilio da parte dei messi comunali. L’elenco dei sorteggiati si potrà consultare sul sito istituzionale del Comune.

