Ragusa, coraggiosa iniziativa della Diocesi con la presentazione del libro “Prima che l’abuso accada”

L'appuntamento con il volume scritto da don Salvatore Franco è fissato per lunedì alle 17

Lunedì 18 novembre ricorre la quarta Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. “Ritessere fiducia” è il tema scelto per il 2024. In coincidenza con questa giornata, la Diocesi di Ragusa organizza per lunedì alle 17, nel saloncino del Vescovado, la presentazione del libro “Prima che l’abuso accada” di don Salvatore Franco, sacerdote dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore del Servizio Regionale per la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili e componente del consiglio di presidenza dello stesso Servizio nazionale della Cei. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio Tutela Minori ed Adulti Vulnerabili della Diocesi di Ragusa, vedrà un dialogo tra l’autore ed Enrico Schembari, referente dello stesso ufficio.

Il libro, pubblicato dalla casa editrice Sugarco, tratta il delicato e doloroso argomento degli abusi sessuali sui minori con competenza professionale e saggezza spirituale. Ne delinea le sotterranee dinamiche psicologiche fino a raggiungere il suo nucleo profondo nei complessi meccanismi che generano l’abuso compiuto da sacerdoti o religiosi.